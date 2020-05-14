Левандовски дал совет Холанду

Новости спорта:Форвард Баварии похвалил своего визави из Боруссии Д.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал игру форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

"У него огромный потенциал, и у него еще есть время для развития. Я не хочу на него давить своими заявлениями".

"Если Холанд усердно работает, он может стать лучшим игроком и в конечном итоге достичь высшего уровня. Поэтому ему было бы хорошо, если бы он продержался в Бундеслиге дольше, прежде чем сделать следующий шаг", — цитирует Левандовски Goal.

Ранее польский футболист высказал свое мнение о потенциальном трансфере крайнего полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане в Баварию.