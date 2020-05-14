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Уилшир рассказал о спорах с Венгером

Уилшир рассказал о спорах с Венгером
21:37 Сегодня Телеграф football.ua

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Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир рассказал о работе с бывшим главным тренером Арсенала Арсеном Венгером в стане "канониров".

"Мы спорили с ним несколько раз. Когда я впервые попал в команду, я играл на правом фланге, и я действительно наслаждался этим. Я никогда не видел себя там, но в итоге мне очень понравилась эта позиция".

"Тогда, когда я начал играть в Премьер-лиге, мы играли 4-2-3-1, и я играл в опорной зоне в центре поля. Я думаю, что это было только из-за травм в то время. Венгер был вынужден оставить меня на этой позиции".

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"Возвращаясь на поле после травм, Венгер видел меня в роли "десятки". Мы немного спорили, так как мне не очень нравилось играть там", — сказал Уилшир In Lockdown.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Джек Уилшир, Новости футбола.
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