Наставник Шахтера: Надеемся сыграть матч с Динамо уже в конце мая

Новости спорта:По словам главного тренера «Шахтера», его игроки в удовлетворительном состоянии.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал клубному сайту о первой тренировке команды и контрольных матчах перед игрой УПЛ против «Динамо».

«С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они находятся в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с «Динамо». Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая.

Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя.

В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с «Динамо» планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре», - сказал Каштру.

Напомним, «Шахтер» сыграет с «Динамо» в первом туре после возобновления чемпионата.