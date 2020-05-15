Суркис критикует действия УАФ во время карантина

Новости спорта:Президент Динамо считает, что не было никакой серьезной коммуникации.

Босс киевского Динамо Игорь Суркис поведал о том, почему Украинская ассоциация футбола не справилась со своими обязанностями во время пандемии коронавируса.

"Считаю, что коммуникация УАФ с клубами и главными тренерами команд во время карантина должна быть совершенно иной. Не было никакой серьезной коммуникации, мы не знали какая позиция УАФ по ключевым вопросам - по формату и месту доигровки чемпионата, что делать с заменами, сколько их будет, 5 или 3 и так далее. И таких вопросов множество.

Валерий Васильевич Лобановский неоднократно повторял: "В футболе мелочей не бывает". И вот из таких "мелочей" складывается общее отношение к делу.

Провалена была эта "коммуникация". Такое впечатление, что их позиция это "каждый должен выплывать сам по себе". Допустим, Динамо и Шахтер с этим справятся, но остальным как быть?", - подытожил президент.

Отметим, что Суркис также высказался касательно того, каким должен быть формат сезона-2020/21 в УПЛ. Функционер выступает за расширение до четырнадцати клубов и четкие критерии прохождения аттестации команд.