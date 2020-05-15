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Месси прокомментировал трансфер Лаутаро Мартинеса в Барселону

Месси прокомментировал трансфер Лаутаро Мартинеса в Барселону
09:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Форвард Интера считается одной из главных трансферных целей каталонского клуба.

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал слухи об интересе "сине-гранатовых" к форварду Интера Лаутаро Мартинесу.

"Если честно, я не уверен, что переговоры по его переходу идут. Пока что ничего не могу сказать по этому поводу. Но я уже не раз говорил, что Лаутаро - форвард высокого уровня. Меня очень впечатляет его игра.

Он силен, хорошо обводит, умеет забивать, знает, как действовать с мячом. Но в любом случае нужно будет посмотреть, что произойдет, с ним и с другими именами, которые связывают с Барселоной", - приводит слова Месси El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мартинес забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Отступные за аргентинского нападающего составляют 111 миллионов евро.

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Ранее СМИ сообщали, что Барселона должна заплатить 90 миллионов евро и отдать Гризманна за Лаутаро.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лионель Месси, Трансфер.
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