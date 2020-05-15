Ибрагимович сдал два теста на COVID-19

Новости спорта:На днях швед вернулся в Италию после двухмесячного пребывания на родине.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович сдал два отрицательных теста на COVID-19.

На днях швед вернулся в Италию после двухмесячного пребывания на родине во время карантина. Форварду необходимо пробыть в самоизоляции еще неделю.

В январе Ибрагимович подписал контракт с Миланом до конца нынешнего сезона. С тех пор он забил 4 гола в 10 матчах за россонери.

Ожидается, что уже со следующего понедельника команды Серии А смогут возобновить групповые тренировки, а рестарт чемпионата Италии запланирован на 13 июня.

Из-за пандемии коронавируса футбольный сезон в Италии был приостановлен в начале марта.