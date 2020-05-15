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Федецкий вспомнил свой гол, сравним с голом финала Лиги чемпионов МЮ - Бавария

Федецкий вспомнил свой гол, сравним с голом финала Лиги чемпионов МЮ - Бавария
09:40 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Экс-игрок львовского клуба вспомнил знаковый матч Лиги Европы.

Бывший защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал об одном из самых запоминающихся матчей в истории клуба. В 2010-м году львовяне обыграли «Галатасарай» и вышли в групповой этап Лиги Европы. Решающий гол на последних секундах забил Артем Федецкий, который вспомнил события того матча.

«Это было что-то невероятное. Казалось, что все пропало, в какой-то момент все оборвалось. Пропустили на 90-й минуте, я даже обратился к Богу. Когда фанаты погнали нас вперед - других вариантов не было. Из неоткуда взялись силы и нужные эмоции, которые помогли мне совершить авантюру - побежать вперед. Очень здорово отпасовал Игорь Худобяк, который выиграл неимоверный мяч, а мне просто повезло сыграть на опережение с Батистой и забить гол. У меня всплывают сравнения с финалом Лиги чемпионов МЮ - «Бавария» (2:1).

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После дуэли с «Галатасараем» весь Львов был пьяным, а центр - бело-зеленым. У дверей моей квартиры было все обклеено атрибутикой «Карпат». Только спустя неделю мы начали понимать, что произошло», - сказал Федецкий.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Артем Федецкий.
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