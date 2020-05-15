Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах

Новости спорта:Ранее луганчане отказались доигрывать матчи чемпионата в Киеве.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что нынешний сезон чемпионата Украины не будет доигран в двух городах.

Он отметил, что все команды будут проводить домашние матчи на своих стадионах при строгом соблюдении правил медицинского протокола.

«Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. Заря будет принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования по безопасности матчей будут соблюдены. То же гарантировала Александрия».

«Клубы второй шестерки тоже будут выполнять все эти условия», — подытожил исполнительный директор Премьер-лиги.

Изначально часть клубов верхней шестерки Favbet Лиги были заинтересованы в проведении оставшихся матчей чемпионата в Киеве, но этот вариант не устроил Зарю и Александрию.

Команды нижней шестерки рассматривали идею с завершением нынешнего сезона во Львове или Днепре.

Накануне было принято решение о возобновлении сезона в Favbet Лиге 30 мая. По причине пандемии COVID-19 розыгрыш чемпионата Украины был приостановлен в середине марта, к моменту паузы было сыграно 23 тура.