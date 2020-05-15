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Сопко: В плане результатов могут быть сюрпризы

Сопко: В плане результатов могут быть сюрпризы
11:37 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Эксперт рассказал о том, каким будет футбол после возобновления сезона УПЛ.

Бывший защитник «Шахтера» и футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал решение УПЛ возобновить чемпионат 30 мая.

— Кто фаворит за место в Лиге чемпионов? Мне кажется, после такого перерыва, который переживут команды, фаворита в этой гонке не будет. Тут на первый план выйдет фактор того, кто быстрее наберет форму. Первые игры это покажут. Думаю, что очки будут набирать те, кто сделает ставку на физику, высокую скорость, потому что игровые кондиции быстро восстановить не получится. Команды, которые предпочитают более комбинационный футбол, набирать форму будут дольше. Так что в плане результатов могут быть сюрпризы и неожиданные итоги матчей.

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— Уровень чемпионата будет еще ниже, чем был осенью?

— Безусловно. Но сейчас на первом плане не зрелищность, а техническая возможность доиграть чемпионат, чтобы справедливо определить еврокубковые места. Уровень чемпионата упадет не только в Украине, это коснется всех стран. Мы увидим неожиданные результаты во многих чемпионатах. Однако я надеюсь, что все эти недостатки компенсируются желанием футболистов, которые соскучились по футболу и будут стараться. Думаю, интерес со стороны зрителей к чемпионату даже возрастет, потому что болельщики изголодались по футболу и одним белорусским чемпионатом их аппетит не насытить.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Александр Сопко.
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