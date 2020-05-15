Именитый клуб Серии А нарушает карантин

Новости спорта:«Лацио» нарушает карантин и проводит командные тренировки, несмотря на запрет властей.

Римский «Лацио» нарушает указания властей, касающиеся тренировочного процесса, сообщает Corriere della Serra.

По данным источника, вчера, 14 мая, прошла общая тренировка «бьянкочелести», во время которой футболисты выполняли командные упражнения и проводили двусторонние игры 3 на 3. Согласно постановлению итальянских властей о смягчении карантина, клубы имеют право возобновить групповые тренировки только с 18 мая.

Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовали за то, чтобы доиграть чемпионат и возобновить его 13 июня.

Ранее врач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А.