Фонсека: В Италии сейчас много людей, с которыми я бы очень хотел обняться

Новости спорта:Португалец признался, что будет скучать по возможности разделить радость с футболистами.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мнением о возобновлении сезона Серии А без зрителей.

"Командам будет очень сложно играть без фанатов на трибунах. Не знаю, как мы будем играть без людей, которые нас поддерживают. И как футболисты будут общаться друг с другом".

Также португалец высказался возможном запрете на объятия для футболистов.

"Я думаю, что будет сложно поддерживать своих футболистов без объятий или пожатия руки. В Италии сейчас много людей, с которыми я бы очень хотел обняться и поддержать в это время", - прокомментировал ситуацию Фонсека.

Напомним, что текущий розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 13 июня.

Ранее Фонсека выразил недовольство решением итальянских властей разрешить тренировки на базах с 18 мая.