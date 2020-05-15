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Фонсека: В Италии сейчас много людей, с которыми я бы очень хотел обняться

Фонсека: В Италии сейчас много людей, с которыми я бы очень хотел обняться
11:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец признался, что будет скучать по возможности разделить радость с футболистами.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мнением о возобновлении сезона Серии А без зрителей.

"Командам будет очень сложно играть без фанатов на трибунах. Не знаю, как мы будем играть без людей, которые нас поддерживают. И как футболисты будут общаться друг с другом".

Также португалец высказался возможном запрете на объятия для футболистов.

"Я думаю, что будет сложно поддерживать своих футболистов без объятий или пожатия руки. В Италии сейчас много людей, с которыми я бы очень хотел обняться и поддержать в это время", - прокомментировал ситуацию Фонсека.

Напомним, что текущий розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 13 июня.

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Ранее Фонсека выразил недовольство решением итальянских властей разрешить тренировки на базах с 18 мая.

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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, Чемпионат Италии, Паулу Фонсека.
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