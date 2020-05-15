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Серхио Рамос - человек в железной маске

Серхио Рамос - человек в железной маске
12:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Серхио Рамос опубликовал фото с тренировки «Реала».

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки «сливочных».

«Человек в железной маске», — написал Рамос.

Посмотреть фотографию можно на странице Серхио Рамоса в «Инстаграме».

 
 
 
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El hombre de la máscara de hierro. The man in the iron mask. #HalaMadrid

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

11 мая «Реал» вернулся к командным тренировкам. Занятие стало первым для «сливочных» за 60 дней – с момента приостановки работы из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что чемпионат Испании будет возобновлён 12 июня. Резервная дата — 19 июня, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.

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«Реал», набрав 56 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).

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УЕФА, Серхио Рамос, Карантин, ФК Реал Мадрид.
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