Байер продает экс-игрока Динамо

Новости спорта:Немецкий клуб хочет получить за Драговича до пяти млн евро.

Защитник Байера Александар Драгович может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Kicker.

По информации источника, Байер не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с 29-летний австрийцем. "Фармацевты" планируют выручить за футболиста от трех до пяти миллионов евро.

Напомним, что защитник перешел в Байер из киевского Динамо летом 2016 года. В текущем сезоне Драгович провел 17 матчей за немецкий клуб во всех турнирах.

Ранее центрбек Динамо Денис Попов включил австрийца в список лучших защитников "бело-синих".