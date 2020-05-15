Миколенко вспомнил инцидент перед матчем с Португалией

Новости спорта:Юный защитник признался, что пока что ему не хватает опыта.

20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал о том, готов ли он быть лидером команды.

«Сразу лидером не станешь в 20 лет. Это сложно, у тебя нет достаточного опыта, чтобы быть лидером. Я не могу сейчас быть лидером, потому что есть много опытных людей в команде. Я могу на своей позиции показать, быть лидером на своей позиции, но в команде пока это сложно.

Выездной матч с «Ренном» — дебютная моя встреча в Лиге Европы. Тогда я почувствовал, что могу тянуть на уровне Лиги Европы, на уровне первой команды. Тогда мне стало как-то легче. Через месяц еще и в сборную поехал, мне стало морально легче.

Первый год я вообще не улыбался, не было достаточно много друзей, с которыми я мог открыться. А дальше уже нормально — смеялся, шутил, как рыба в воде в команде.

Был инцидент в сборной. На разминке перед Португалией с Караваевым начали смеяться, чуть накосячили, нам тогда Андрей Шевченко напихал по делу. У нас чуть передряга была, а вечером домашний матч с Португалией.

Мы с Карой сказали, что если плохо сыграем, то больше не поедем, наверное, в сборную. У нас была двойная мотивация», — сказал Миколенко в эфире канала «ТРЕНДЕЦ».

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.