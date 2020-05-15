Бэйл и Хамес Родригес могут бесплатно покинуть Реал

Новости спорта:Финансовый кризис вынудит мадридцев сократить зарплатную ведомость.

Руководство мадридского Реала планирует расторгнуть контрактные соглашения с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, такое решение связано с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Руководство клуба понесло значительные убытки из-за паузы в сезоне.

Чтобы сбалансировать бюджет, "сливочные" хотят разгрузить свою зарплатную ведомость. В связи с этим клуб готов досрочно расторгнуть контракты с Бэйлом и Родригесом.

В текущем сезоне Бэйл провел 14 матчей за "сливочных" в Ла Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Хамес, в свою очередь, сыграл семь поединков, отметившись одним забитым мячом и одним ассистом.