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Экс-игрок Днепра: Когда говорю, что из Украины, индонезийцы вспоминают только Андрея Шевченко

Экс-игрок Днепра: Когда говорю, что из Украины, индонезийцы вспоминают только Андрея Шевченко
13:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Бохашвили признался, что в начале выступлений за Слеман его сравнивали с легендарным украинцем.

Бывший нападающий Днепра Евгений Бохашвили, выступающий сейчас за индонезийский Слеман, рассказал об отношении местных жителей к Украине.

"Когда говорю, что из Украины, индонезийцы вспоминают только Андрея Шевченко. Тут все знают его. Я не уверен насчет болельщиков в других командах, но что они его все знают, это да. Город, в котором базируется Слеман, почему-то сравнивают с Италией. Они все знают Шевченко и обожают его.

Только говорю, что из Украины, они сразу: "ооо, Андрей Шевченко". Как только сюда перешел, сразу начали писать, что новый Шевченко перешел в Индонезию. Это просто прямая ассоциация", - приводит слова Бохашвили Football.ua.

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Напомним, что украинский форвард ранее играл за Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нафтовик, Рух, кутаисское Торпедо и Минск.

В марте 2019 года Бохашвили перебрался в индонезийский ПСС Слеман. В текущем сезоне футболист провел три матча за команду, забив один гол.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Индонезия, ФК Милан, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Евгений Бохашвили.
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