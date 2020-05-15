Экс-игрок Днепра: Когда говорю, что из Украины, индонезийцы вспоминают только Андрея Шевченко

Новости спорта:Бохашвили признался, что в начале выступлений за Слеман его сравнивали с легендарным украинцем.

Бывший нападающий Днепра Евгений Бохашвили, выступающий сейчас за индонезийский Слеман, рассказал об отношении местных жителей к Украине.

"Когда говорю, что из Украины, индонезийцы вспоминают только Андрея Шевченко. Тут все знают его. Я не уверен насчет болельщиков в других командах, но что они его все знают, это да. Город, в котором базируется Слеман, почему-то сравнивают с Италией. Они все знают Шевченко и обожают его.

Только говорю, что из Украины, они сразу: "ооо, Андрей Шевченко". Как только сюда перешел, сразу начали писать, что новый Шевченко перешел в Индонезию. Это просто прямая ассоциация", - приводит слова Бохашвили Football.ua.

Напомним, что украинский форвард ранее играл за Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нафтовик, Рух, кутаисское Торпедо и Минск.

В марте 2019 года Бохашвили перебрался в индонезийский ПСС Слеман. В текущем сезоне футболист провел три матча за команду, забив один гол.