Челси продает двух футболистов ради Санчо

Новости спорта:"Синие" не теряют надежд приобрести вингера у дортмундской Боруссии.

Руководство Челси можеть расстаться в летнее трансферное окно с нападающим Альваро Моратой и полузащитником Тьемуа Бакайоко. Об этом сообщает Express.

По информации источника, полученные средства клуб хочет инвестировать в трансфер хавбека дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

Ожидается, что Челси выручит на продаже Мораты и Бакайоко порядка 90 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Санчо составляет примерно 135 млн евро.

В текущем сезоне Джейдон провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересован Манчестер Юнайтед.