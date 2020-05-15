Футболисты в Италии отказываются возвращаться к тренировкам

Новости спорта:Итальянские клубы не согласны с медицинским протоколом и отказываются возобновлять тренировки.

Итальянские футбольные клубы Серии А отказываются возобновлять тренировки 18 мая, как это утвердила Итальянская федерация футбола (FIGC).

Многие из них не довольны нынешним медицинским протоколом, сообщает Football Italia.

В частности, клубы не устраивает то, что в случае выявления болезни COVID-19 на 15-дневный карантин отправляется вся команда, а не только заболевший игрок или представитель персонала. Также в клубах считают, что медики не могут нести юридическую ответственность за заболевания членов команды или персонала.

Лига подтвердила, что встретится с FIGC для обсуждения пунктов медицинского протокола, иначе тренировки не возобновятся.

Как сообщает Ua-football, возвращаться к сессиям отказываются "Милан", "Интер", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа".

Напомним. на днях после тестирования представителей итальянского футбольного клуба "Милан" коронавирус обнаружили у трех человек.

Серия А установила предварительную дату возобновления игр - 13 июня.