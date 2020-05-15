Кейн стал титульным партнером родного клуба

Новости спорта:Этот клуб сыграл важную роль в его карьере.

Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн финансово поддержал клуб Лейтон Ориент, купив титульное партнерство сезона 2020/21.

Харри Кейн поддержал благотворительную инициативу и оплатил титульное партнерство клуба Лейтон Ориент. На футболках Лейтон Ориент в сезоне 2020/21 будут написаны фразы благотворительной организации.

Главная причина, по которой Кейн вложился в титульное партнерство клуба, выступающего в английской Лиге 2 (4-й по рангу дивизион), состоит в том, что Лейтон Ориент сыграл определяющую роль в карьере нападающего, доросшего до основного состава сборной Англии. Кейн играл в Лейтон Ориент в аренде из Тоттенхэма в 2011 году. Именно здесь Харри забил свой первый профессиональный гол и начал путь к признанию.

«Я родился и вырос всего в паре миль от стадиона, и я очень рад возможности вернуться в клуб, который дал мне мой первый профессиональный старт, — сказал Харри Кейн о спонсорстве. — Это также дает мне возможность сказать большое спасибо многим героям передовой (речь о работниках экстренных служб, но в данном контексте, возможно, речь о медиках, в частности борющихся с коронавирусом — прим. ред.) и благотворительным организациям, которые обеспечивают уход и поддержку в эти трудные времена».