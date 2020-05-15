Шапаренко: Стал ли я сильнее? Считаю, что да

Новости спорта:Николай Шапаренко прокомментировал свои последние три года.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко за последние три года несколько раз сменил основную команду на дубль. Футболист рассказал, как это отразилось на нем.

"Стал ли я сильнее? Считаю, что да. Стал сильнее морально, знаю теперь, как относиться к такой ситуации, как нужно себя готовить, настраивать. Не хотел бы, чтобы такая ситуация еще раз повторилась. Вообще не хотел бы, чтобы у кого-то были такие трудные ситуации. Но это делает нас сильнее. Думаю, я докажу всем", - цитирует футболиста Dynamomania.

Ранее Шапаренко прокомментировал свой конфликт с главным тренером Динамо Алексеем Михайличенко.

Напомним, что киевский клуб вышел с карантина, вызванном коронавирусом. Игроки сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты и уже приступили к тренировкам.