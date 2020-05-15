Шапаренко: Стал ли я сильнее? Считаю, что да

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко за последние три года несколько раз сменил основную команду на дубль. Футболист рассказал, как это отразилось на нем.
"Стал ли я сильнее? Считаю, что да. Стал сильнее морально, знаю теперь, как относиться к такой ситуации, как нужно себя готовить, настраивать. Не хотел бы, чтобы такая ситуация еще раз повторилась. Вообще не хотел бы, чтобы у кого-то были такие трудные ситуации. Но это делает нас сильнее. Думаю, я докажу всем", - цитирует футболиста Dynamomania.
Ранее Шапаренко прокомментировал свой конфликт с главным тренером Динамо Алексеем Михайличенко.
Напомним, что киевский клуб вышел с карантина, вызванном коронавирусом. Игроки сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты и уже приступили к тренировкам.