Трансфер Лаутаро Мартинеса: Интер выдвинул Барселоне свои условия

Новости спорта:Интер выдвинул Барселоне требования по трансферу Лаутаро Мартинеса.

«Барселона» продолжает предпринимать попытки заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как уже сообщалось, сине-гранатовые предложили «нерадзурри» за аргентинца € 80 млн и трёх футболистов, на что получили отказ.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» выдвинул каталонцам требования по условиям сделки. Миланский клуб не намерен рассматривать предложения, если их сумма будет меньше € 90 млн. Лишь когда «Барселона» удовлетворит финансовые требования, «нерадзурри» будут готовы обсуждать игроков, которые будут включены в сделку помимо денег.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.