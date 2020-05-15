Кроос: То, как немцы справляются с коронавирусом, впечатляет

Новости спорта:Немецкий хавбек - о рестарте Бундеслиги.

Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал возобновление сезона Бундеслиги.

"У нас здесь в Испании сложилось впечатление, что если в Германии не смогут завершить сезон, то никто не сможет этого сделать. То, как немцы справляются с коронавирусом, впечатляет", - цитирует Крооса Kicker.

Также Кроос поделился мнением о возвращении испанских команд к тренировкам.

"Если честно, карантин был похож на долгий отпуск. Но я рад, что сейчас мы возвращаемся к тренировкам. В целом, это тот же процесс, что и в Германии, только запоздалый. Сперва мы будет проводить индивидуальные занятия, затем - в небольших групах. А когда болезнь уйдет, в тренировках сможет принимать участие весь состав команды".

Напомним, матчи чемпионата Германии стартуют 16 мая. Чемпионат Испании, в свою очередь, планируют возобновить 12 июня.

Ранее сообщалось, что Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона.