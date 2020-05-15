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Брюгге хочет выкупить украинца Соболя у Шахтера подешевле

Брюгге хочет выкупить украинца Соболя у Шахтера подешевле
15:14 Сегодня Телеграф sportarena Фото: clubbrugge.be

Новости спорта:Шахтер настаивает на 4 млн.

Брюгге намерен добиться снижения цены на защитника Эдуарда Соболя до 3 миллионов евро.

Шахтер, которому принадлежит контракт украинца, настаивает на выплате 4 миллионов евро, именно эта сумма предусмотрена клаусулой игрока.

Клубы продолжают вести переговоры, однако пока далеки от согласия.

Соболь перебрался в Брюгге на правах аренды прошлым летом. В нынешнем сезоне защитник сборной Украины сыграл 36 матчей в составе черно-синих, отличившись четырьмя результативными передачами.

Чемпионат Бельгии был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубы Про Лиги уже договорились о досрочном завершении сезона, голосование в поддержку этой идеи должно состояться сегодня.

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

В случае досрочного завершения сезона чемпионом Бельгии должен стать Брюгге, у которого 15 очков преимущества над вторым Гентом.

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ФК Шахтер, Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге, Новости футбола.
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