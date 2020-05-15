Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Макгрегор поклялся жизнью, что побьет Мейвезера
Макгрегор поклялся жизнью, что побьет Мейвезера
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Месси: Без болельщиков футбол будет странным

Месси: Без болельщиков футбол будет странным
15:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лионель Месси прокомментировал риск заражения коронавирусом.

Нападающий Барселоны Лионель Месси призвал людей не думать о том, что они могут заразиться COVID-19. Футболист отметил, что после выхода с карантина команды будут следовать всем правилам безопасности. Аргентинец ждет возвращения футбола, но пока не представляет, как это будет без зрителей на трибунах.

"Риск заразиться есть везде. Вышел из дома - это уже риск, уже можно заболеть. Поэтому не стоит думать о том, что вы можете заразиться, иначе вообще не нужно никуда выходить.

Мы будем следовать всем правилам. Команды должны максимально себя обезопасить. Старт тренировок - это первый шаг, но нужно все делать постепенно. Я жду возвращения футбола, но без болельщиков на трибунах это будет странно", - цитирует Месси Reuters.

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

Напомним, что из-за коронавируса, чемпионат Испании приостановили в середине марта, а 8 мая каталонцы вернулись к тренировкам, после сдачи игроками тестов на COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
03 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
04 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
05 Левандовски дал совет Холанду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь