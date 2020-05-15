Шахтер интересуется вингером за €50 млн

Новости спорта:На Юри Сезара также претендуют "Реал" и "Удинезе".

Атакующий полузащитник «Фламенго» Юри Сезар, с марта выступающий на правах аренды за «Форталезу», попал в сферу интересов «Шахтера», о чем сообщает портал Оdia.ig.com.br.

По имеющейся информации, помимо «горняков» за 20-летним футболистом следят также мадридский «Реал» и «Удинезе», однако ни одного конкретного предложения о трансфере Сезара «Фламенго» пока не получал.

Юри Сезар считается одним из наиболее талантливых игроков последнего поколения воспитанников «Фламенго» наряду с Винисиусом Жуниором и Линкольном.

В августе минувшего года Юри Сезар продлил контракт с «Фламенго» до конца 2023 года. По условиям соглашения, сумма отступных за вингера составляет 50 миллионов евро.