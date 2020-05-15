Президент УЕФА озвучил план доигровки сезона

Новости спорта:Александер Чеферин пока настроен оптимистично.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что если ситуация с пандемией не начнет ухудшаться, то и национальные чемпионаты, и еврокубки имеют шансы доиграть свои сезоны.

«Ситуация сложилась экстраординарная, и не стоит притворяться, что это не так. Большинство национальных чемпионатов, где-то 80% из них, имеют все возможности завершить сезон. Если нет, то это их решения».

«Что касается еврокубков, то они могут быть завершены в августе. Если все продолжится так, как идет сейчас, без ухудшения, то в августе еврокубки будут доиграны».

«Сейчас ничего нельзя обещать, но пока план такой», - сказал Чеферин.