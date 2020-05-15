Лидер МС близок к подписанию краткосрочного контракта с командой

Новости спорта:Срок его соглашения с Горожанами истекает в конце июня.

Давид Сильва близок к подписанию краткосрочного контракта с Манчестер Сити.

Срок действующего соглашения испанца с клубом подходит к концу в июне, но стороны могут продлить его, чтобы Сильва завершил сезон в Манчестере.

Нынешний сезон наверняка станет для 34-летнего полузащитника последним в составе Горожан. В текущей кампании Сильва отличился 3 голами и 8 результативными передачами в 28 матчах за Сити.

Накануне английским клубам разрешили подписывать краткосрочные контракты с игроками, чьи соглашения подходят к завершению в июне.

По причине пандемии коронавируса чемпионат Англии ушел на паузу в начале марта. Премьер-лига рассматривает вариант с возобновлением сезона 12 июня, но клубы настаивают на более поздней дате.