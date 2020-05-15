Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

УАФ разъяснила клубам, сколько людей будет допущено на матчи УПЛ

УАФ разъяснила клубам, сколько людей будет допущено на матчи УПЛ
16:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УАФ

Новости спорта:Присутствие зрителей на данный момент даже не обсуждается.

Директор юридического департамента УАФ Игорь Грищенко подтвердил информацию о доигрывании нынешнего сезона УПЛ при пустых трибунах. Также он сообщил о переговорах с Министерством здравоохранения касательно количества людей, которые будут допущены к играм.

"Матчи при пустых трибунах – это позиция Министерства здравоохранения и опыт мировых организаций. В частности, Всемирная организация здравоохранения говорит, что сейчас вообще не обсуждается проведения игр со зрителями.

К Минздраву был поставлен вопрос об определении предельного количества лиц, которые могут быть задействованы во время матча без зрителей. Мы просим о 200 человек, включая представителей обеих команд, персонал стадиона, болбоев, правоохранителей, ДСНС, телетрансляторов и так далее.

Игрок Шахтера попал в расширенный трансферный список покупок Манчестер Юнайтед

Мы донесли до клубов эту информацию. Возникли некоторые вопросы. В рабочем порядке мы будем все выяснять с Министерством, чтобы получить четкий алгоритм выхода из карантина", – заявил Грищенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
03 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
04 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
05 Левандовски дал совет Холанду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь