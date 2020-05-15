Интер отклонил предложение Арсенала по трансферу полузащитника

Новости спорта:Лондонцы ищут молодого полузащитника.

"Интер" отклонил запрос лондонского "Арсенала" по полузащитнику Николо Барелле, сообщает FC Inter News.

Как пишет источник, "Арсенал" ищет молодого полузащитника и Барелла заинтересовал "канониров". Однако миланский клуб не намерен расставаться с футболистом и даже вести переговоры о трансфере с другими клубами.

Николо — воспитанник "Кальяри". За основную команду "островитян" он начал выступать в 2014 году. В "Интер" Барелла перешёл летом 2019 года на правах аренды с обязательным выкупом.

В нынешнем сезоне Барелла принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и 6 результативных передач, а также заработал 11 жёлтых карточек.