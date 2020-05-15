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Фред назвал Шахтер клубом-витриной

Фред назвал Шахтер клубом-витриной
17:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Экс-хавбек "горняков" считает, что полностью заслужил свой вызов на чемпионат мира-2018.

Бывший полузащитник "Шахтера" Фред, который ныне выступает за «Манчестер Юнайтед», рассказал, как реагирует на критику своего вызова в стан сборной Бразилии для участия в последнем чемпионате мира.

"Меня вызвали в сборную на чемпионат мира-2018, и это было не просто так. Многие критиковали меня, говорили, что я не заслужил поездки на мундиаль, но я знаю, что показывал хороший футбол и был достоин быть там".

"Я играл в клубе, который является витриной (речь о «Шахтере» - прим.). Конечно, не стоит преувеличивать, но я отлично выступил в Лиге чемпионов. Я заслужил вызов, и получил его от Тите. Я мог помочь той команде", - отметил Фред.

Игрок Шахтера попал в расширенный трансферный список покупок Манчестер Юнайтед

Напомним, на ЧМ-2018 Фред не провел ни одного матча, четырежды оставаясь в запасе своей команды.

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ФК Шахтер, Футбол, ЧМ-2018, Новости футбола, Фред.
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