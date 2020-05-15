Новости спорта:Футболисты имеют возможность заниматься индивидуально.

Руководство МЛС продлило запрет на командные тренировки и занятия в небольших группах до 1 июня. Футболисты могут заниматься на открытом воздухе индивидуально.

На прошлой неделе Лига приняла медицинский протокол, позволяющий игрокам вернуться к индивидуальным занятиям. Тренировочные базы клубов остаются закрытыми для всех футболистов, за исключением тех, кому требуется лечение либо реабилитация под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что МЛС рассматривает возможность возобновления матчей чемпионата в парке Disney World, который расположен во Флориде. Ожидается, что игроки и персонал будут изолированы на территории парка.

Лига рассчитывает ускорить планы в течение следующих двух недель и определиться со сроками возобновления матчей. Пока чемпионат приостановлен до 8 июня.