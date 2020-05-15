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Игрок Динамо о возобновлении тренировок: Всех ребят переполняют эмоции

Игрок Динамо о возобновлении тренировок: Всех ребят переполняют эмоции
18:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Полузащитник Динамо Александр Караваев рассказал, чем команда занимается после выхода из карантина.

Александр Караваев — о готовности набрать оптимальные кондиции до возобновления чемпионата.

"В принципе, все в комплексе – много внимания уделяем тактике, работаем над техникой, есть скоростные и силовые упражнения. В целом, работаем в том же режиме, что и до карантина в соревновательный период".

"У нас сейчас полноценный тренировочный процесс, как и во время чемпионата".

О первых тренировках:

"Непривычно, ведь давно вместе не тренировались, соскучились за двухсторонками десять на десять, тем же держанием мяча. Видно, как всех ребят переполняют эмоции".

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О наборе кондиций к матчу против Шахтера:

"На данный момент того тренировочного процесса, который нам предлагается тренерским штабом, вполне хватает. Уверен, что мы подойдем к возобновлению чемпионата в максимально возможных кондициях, чтобы показывать в матчах хорошую игру и добиваться результата".

"Насчет оптимальных кондиций говорить не берусь, ведь мы никогда не попадали в подобные ситуации, как сейчас, а как оно получится, посмотрим уже после начала чемпионата", — приводит слова Александра Караваева официальный сайт Динамо. 

Напомним, что украинская Премьер-лига возобновится 30 мая. 

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
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