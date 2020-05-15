Матч Шахтер - Динамо может пройти в Киеве

Новости спорта:Журналист Игорь Цыганык рассказал о возобновлении чемпионата.

Журналист Игорь Цыганык считает, что сезон УПЛ может не возобновиться 30-го мая, а команды будут проводить матчи там, где им удобно.

Например, игра "Шахтер" - "Динамо" может пройти не в Харькове, а в Киеве. Все равно поединки будут проходить без болельщиков, поэтому командам нет смысла покидать столицу.

"Мы знаем, что "Шахтер" и "Динамо" предложили доиграть чемпионат в Киеве, но "Александрия" и "Заря" против. Насколько я знаю, УАФ даст клубам возможность самим решать, где играть, если клубы сами договорятся. То есть "Шахтер" сейчас в Киеве и "Динамо" в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут".

"Им нет смысла ехать в Харьков ради матча при пустых трибунах. Но решение о возобновлении сезона 30-го мая пока условное. МОЗ Украины должно разрешить. Вероятно, что на неделю еще может затянуться возвращение", - сказал Цыганык.