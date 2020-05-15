Новости спорта:Некоторые его пункты тяжело выполнить на практике.

Серия А просит итальянское правительство изменить медицинский протокол для возобновления тренировок команд. Руководство лиги провело видеоконференцию при участии представителей Федерации футбола Италии и клубных врачей.

«Мы проанализировали пункты протокола, которые трудно выполнить, и разработали поправки для решения этих проблем. Предложения по изменению в ближайшее время передадут министрам спорта и здравоохранения», — говорится в заявлении Серии А.

Отмечается, что наибольшие вопросы вызывает пункт, согласно которому команда обязана уйти на 15-дневный карантин, если у одного игрока выявят коронавирус.

Ранее сообщалось, что клубы поддержали идею руководства Серии А возобновить чемпионат 13 июня. С 18 мая команды смогут приступить к групповым тренировкам. Окончательное решение о рестарте первенства намерены принять на следующей неделе.