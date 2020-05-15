Команда Хацкевича пробилась в РПЛ

Новости спорта:В РПЛ выходят два клуба, "Ротор" из Волгограда и подмосковные "Химки".

Исполком РФС принял решение утвердить без доигрывания результаты ФНЛ, второго эшелона российского футбола, сезон в котором был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Это означает, что в главный дивизион поднимутся две команды из ФНЛ – «Ротор» из Волгограда (56 очков) под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича (бывшего наставника киевского «Динамо»), а также подмосковные «Химки» (54), если эти команды пройдут лицензирование.

Напомним, против завершения выступали три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик». У всех трех сохранялись шансы как на прямой выход в РПЛ, так и на стыковые матчи. Чертановцы набрали столько же очков, сколько занимающее второе место «Химки» (54), у автозаводцев на одно меньше (53), нижнекамцы шли пятыми (48).

Итоговая турнирная таблица ФНЛ 2019/20