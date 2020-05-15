Месси похвалил соотечественника, который может стать его партнером по Барселоне

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси не против перехода в клуб своего соотечественника.

В последние недели "Барселона" активно пытается подписать форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, однако договориться с миланским клубом пока не удается.

Возможный трансфер Мартинеса прокомментировал лидер "Барселоны" Лионель Месси:

"Честно говоря, я не очень хорошо знаю, были ли сейчас переговоры или нет, я понятия не имею.

Я уже говорил, что Лаутаро — впечатляющий форвард. У него есть все качества полноценного форварда.

Он сильный, хорошо владеет мячом, много забивает, знает, как сохранить мяч. Но мы должны посмотреть, как в итоге сложится ситуация с ним и другими игроками".