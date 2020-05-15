Экс-игрок сборной Бразилии Эдилсон: На пике я был лучше Месси и Роналду

Новости спорта:Футболист сделал громкое заявление.

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон заявил, что на пике своей карьеры был лучше многих звездных футболистов современности.

"Когда я был на пике своей формы, то играл намного лучше чем Неймар, Месси и Роналду.

Что касается Месси, то он докажет, что был лучше меня, если выиграет чемпионат мира. Роналду имеет силу. Он бьет с двух ног.

Скажу еще раз - я мастеровитее чем эти парни", - сказал Эдилсон в интервью TV Bandeirantes.

Эдилсон является чемпионом мира-2002 в составе сборной Бразилии. Также он известен по играм за Бенфику, Коринтианс и другие команды.