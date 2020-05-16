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Бундеслига все еще может получить "красный цвет"

Бундеслига все еще может получить "красный цвет"
09:27 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Принципиально важно придерживаться новых правил безопасности.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что Бундеслига может снова быть поставлена на паузу, если не будут выполняться все меры предосторожности.

Матчи в элитном немецком дивизионе возобновят сегодня, после перерыва продолжительностью в более чем два месяца.

«Если эксперты в области здравоохранения разработали эти предложения, если лига с большими затратами работала над ними, их нужно придерживаться.

Если ты их не придерживаешься, можешь получить красную карточку. Это работает и в футболе, и в реальной жизни», — заявил Зедер.

Ранее правила карантина нарушил главный тренер Аугсбурга Хайко Херрлих. Из-за похода за туалетными принадлежностями наставник пропустит сегодняшний матч против Вольфсбурга.

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В свою очередь, Вердер отправил на карантин неназванного футболиста после того, как человек из окружения спортсмена сдал положительный тест на коронавирус.

В 16:30 по киевскому времени Бундеслига проведет сразу пять матчей, среди которых и принципиальное рурское дерби между дортмундской Боруссией и Шальке.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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