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В Днепре-1 узнали результаты тестирования на коронавирус

В Днепре-1 узнали результаты тестирования на коронавирус
09:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: СК Днепр-1

Новости спорта:Все пробы в днепровском клубе оказались отрицательными.

СК Днепр-1 получил отчет от медицинской лаборатории о результатах тестирования футболистов, тренеров и сотрудников клуба на коронавирус. По итогам проверки случаев заболевания COVID-19 в Днепре-1 не обнаружено, утверждает официальный сайт клуба.

Таким образом, Днепр-1 может возобновить полноценные тренировки и готовиться к возобновлению Премьер-лиги. Оно запланировано на 30-е мая.

По итогам первой части чемпионата днепряне финишировали во второй шестерке. Они идут на седьмом месте после 23 туров, опережая Мариуполь на три очка. Следующий поединок команда должна провести дома против ПФК Львов.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, СК Днепр-1, ФК Днепр-1.
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