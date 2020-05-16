Жерар Улье: ПСЖ и Марсель сговорились против Лиона

Новости спорта:Советник президента Лиона Жерар Улье высказался о досрочном завершении кампании.

Советник президента "Лиона" Жерар Улье обвинил "ПСЖ" и "Марсель" в заговоре против клуба и оказании влияния на правительство с целью досрочного завершения чемпионата Франции.

"Между "ПСЖ" и "Марселем" есть сговор, и это сильно повлияло на решение завершить сезон. Между ними был заключен союз, достигнута дружеская договоренность. Я думаю, что прежде всего это был заговор против "Лиона".

Это будет скрыто, потому что вмешалось государство. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Макрона и премьер-министра Филиппа, и они никогда не говорили о спорте. Но вдруг в самом конце, совершенно случайно, они вдруг заявили, что Лига 1 не будет продолжаться. Это был первый раз, когда они упомянули о спорте. Я считаю это очень странным.

По моему мнению, завершить сезон вот так было несправедливо. Чемпионат не останавливается на 3-й, 19-й или 28-й день. Мы либо идем до конца, либо считаем турнир несостоявшимся", – заявил Улье.

В результате "Лион" остался на 7-м месте и впервые с 1997 года не попал в еврокубки.