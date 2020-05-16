Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая

Новости спорта:В рамках 26-го тура пройдет девять матчей.

Сегодня, 16 мая, в Германии после двухмесячного перерыва на карантин стартует 26-й тур Бундеслиги. В рамках тура пройдет 9 матчей, из которых шесть - в первый день.

Все матчи будут доступны онлайн на телеканалах Футбол 1, 2, 3, а также на видеосервисе Megogo.

Расписание матчей Бундеслиги и трансляций:

16:30 Аугсбург - Вольфсбург, Футбол 3, Megogo

16:30 Боруссия Д - Шальке, Футбол 1, Megogo

16:30 РБ Лейпциг - Фрайбург, Футбол 2, Megogo

16:30 Фортуна Дюссельдорф - Падерборн, Megogo

16:30 Хоффенхайм - Герта, Megogo

19:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М, Футбол 1, Megogo

Отметим, что все матчи будут сыграны при пустых трибунах из-за продолжающейся пандемии коронавируса.