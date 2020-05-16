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СМИ: Судьбу двух путевок в Юношескую лигу УЕФА решат взрослые команды Динамо и Шахтера

СМИ: Судьбу двух путевок в Юношескую лигу УЕФА решат взрослые команды Динамо и Шахтера
11:53 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Запись Судьбу двух путевок в Юношескую лигу УЕФА решат взрослые команды Динамо и Шахтера.

Ранее было объявлено о досрочном окончании сезона в чемпионате страны среди команд U-19. Динамо лидировало в таблице с отрывом в один пункт от Шахтера.

Стало известно, как УПЛ и УАФ планируют поступить с распределением двух путевок в Юношескую лигу УЕФА следующего сезона, передает dynamo.kiev.ua.

После завершения чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги УЕФА подаст письмо в УЕФА с указанием того, что от Украины в следующем сезоне Юношеской лиги УЕФА будут выступать «Динамо U-19» и «Шахтер U-19».

Клубы Примеры подозреваются в договорном матче

Стартовые позиции команд в этом турнире будут зависеть от итогов «взрослого» чемпионата Украины. Если чемпионом станет «Шахтер», то и «Шахтер U-19» получит путевку в групповой этап Юношеской лиги УЕФА, а «Динамо U-19» будет выступать в «пути чемпионов» турнира. Если же чемпионом Украины в Премьер-лиге станет «Динамо», то представительские роли «Динамо U-19» и «Шахтер U-19» в Юношеской лиги УЕФА поменяются зеркально: столичная команда получит путевку в групповой этап, а «горняки» отправятся по «пути чемпионов».

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА.
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