Кьеллини: Рамос гениально нанес травму Салаху в финале Лиги чемпионов

Новости спорта:Джорджо Кьеллини назвал Рамоса лучшим защитником в мире.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказался об игре капитана мадридского Реала Серхио Рамоса в своей автобиографии.

Футболист вспомнил эпизод из матча Реал - Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2017/18, когда Рамос нанес травму Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.

"Рамос - лучший защитник мира. Говорят, он играет импульсивно, не придерживаясь тактики, что 8-10 голов за сезон случаются после его ошибок, что он очень техничен и мог бы стать нападающим - он полная противоположность меня.

Но у него есть два качества, которых нет ни у кого. Он способен сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он может нанести травму с какой-то дьявольской хитростью.

То, как он сделал это против Салаха в финале Лиги чемпионов-2018, это же было просто гениально. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев он рискует сломать ему руку", - цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на AS.