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Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Шальке", "Лейпциг" и "Фрайбург" разошлись ничьей

Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Шальке", "Лейпциг" и "Фрайбург" разошлись ничьей
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Боруссия" обыграла"Шальке" и приблизилась к "Баварии".

Футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) первым в Европе вернулся после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. В центральном матче 26-го тура чемпионата Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) разгромила на своем поле "Шальке" 4:0.

Дортмундская "Боруссия" имела заметное преимущество в знаменитом Рурском дерби. Еще до перерыва хозяева дважды забили в ворота "Шальке". Отличились Холанд и Геррейро. Во втором тайме Торган Азар и Геррейро довели счет до уверенной победы 4:0.

Сегодня сыграл еще один претендент на титул - "РБ Лейпциг". На своем поле саксонцы не сумели обыграть середняка лиги "Фрайбург". Матч завершился вничью 1:1 (Поульсен - Гульде).

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После сегодняшней победы "Боруссия" (Дортмунд) набрала 54 очка и сократила отставание от лидера чемпионата - "Баварии" до одного очка. "РБ Лейпциг" остался на третьем месте - (51 очко).

"Бавария" свой матч 26-го тура сыграет в воскресенье, 17 мая, на выезде против "Унион" (Берлин). Начало поединка - в 19:00.

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Бундеслига, Лейпциг, Фрайбург, Боруссия, Шальке.
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