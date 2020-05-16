В девятый раз подряд: Селтик будет назначен чемпионом Шотландии

Новости спорта:В понедельник Селтик будет досрочно назначен чемпионом Шотландии.

В понедельник, 18 мая, Селтик будет досрочно назначен чемпионом Шотландии в девятый раз подряд. Соответствующее решение одобрят на собрании совета Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL).

Рейнджерс, Мазервелл и Абердин получат путевки в Лигу Европы, а Хартс отправится во второй дивизион.

Сезон в шотландском Премьершипе завершают досрочно из-за необходимости вовремя начать следующую кампанию — согласно новому контракту с транслятором Sky Sports, который вступает в силу с 1 августа. На сегодняшний день Селтик лидирует в таблице с отрывом в 13 очков.

В составе Кельтов выступает украинский вингер Марьян Швед. Он не получит медаль чемпиона Шотландии, проведя только один матч в текущем розыгрыше Премьершипа.

Ранее досрочно завершили высшие лигы Франции, Бельгии и Нидерландов. ПСЖ и Брюгге были назначены чемпионами, в Эредивизи же воздержались от определения победителя.