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Кривцов рассказал об игре против Роналду

Кривцов рассказал об игре против Роналду
00:20 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Сергей Кривцов вспомнил, как играл против Криштиану Роналду.

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов вспомнил, как играл против Криштиану Роналду в матче с Португалией.

Игрока цитирует Tribuna.com.

"Он - габаритный футболист. В первом матче, когда я играл против него, было порядка 19 угловых. Это настораживало. Тем более, что он выпрыгивает до космоса, его макушка возле спутников. Что с этим делать? Как-то пытаться блокировать, плотнее держать. Это в 90-х можно было ухватить за детородный орган и держать покрепче. А с VAR, к сожалению, уже даже не ущипнешь. Надо пытаться войти в корпус, сбить его с направления. Если ты на скорости бежишь, нужно немного подтолкнуть, поставить корпус и заблокировать, чтобы сбить с движения", - заявил Кривцов.

Защитник считает, что Криштиану заслужил статус легенды: "На поле ты не думаешь, кто он такой, сколько он стоит, сколько голов забил. Но с опаской к нему относишься, понимаешь, где его сильные и слабые стороны. Хотя слабых я у него не нашел. Этот человек - действующая легенда".

Напоминаем, крайний полузащитник Динамо Виктор Цыганков высказал свое мнение о личных спортивных предпочтениях, а также поведал о первых впечатлениях от киевской команды.

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Португалия, Криштиану Роналду, Сборная Украины, Сергей Кривцов.
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