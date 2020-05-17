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Футболист в Беларуси расплакался после замены

Футболист в Беларуси расплакался после замены
00:27 Сегодня Телеграф УНИАН http://energetikbgu.by/

Новости спорта:Игрок "Энергетика-БГУ" Василий Совпель заплакал после замены.

Футболист "Энергетика-БГУ" Василий Совпель расплакался из-за решения тренера его заменить в матче с "Динамо-Брест". 

21-летний футболист появился на поле в середине второго тайма, однако уже спустя 15 минут тренер сделал обратную замену.

Игрок расстроился и не смог сдержать эмоций. Тренер Владимир Белявский принял такое решение, так как, по его мнению, Совпель неудачно вошел в игру.

"Энергетик-БГУ" одержал победу со счетом 2:1 и теперь занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.

Напоминаем, в Беларуси перенесли матч Высшей лиги Минск – Неман и поединок первой лиги Арсенал Дзержинск – ГОБЖД на более поздний срок.

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Все по теме:

Беларусь, Динамо (Брест), Василий Совпель, Энергетика-БГУ.
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