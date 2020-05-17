Милан поборется с Ювентусом за талантливого бразильца

Новости спорта:Талантливый бразилец Кайо Жорже может перебраться в Серию А.

Юный нападающий бразильского Сантоса Кайо Жорже интересует не только Ювентус, но и Милан, представители которого готовы побороться за игрока.

Россонери могут предложить 18-летнему нападающему место в своей команде, а переговоры между Миланом и агентом Жорже Джулиано Бертолуччи уже стартовали.

Кайо Жорже — воспитанник Сантоса. В прошлом сезоне он провел за клуб лишь 22 минуты в чемпионате Бразилии. Его контракт рассчитан до декабря 2021 года.

На счету 18-летнего игрока 10 матчей в составе сборной Бразилии U-17, за которую он успел забить 6 мячей.

Милан находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.