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Салах отказал Реалу в 2018 году

Салах отказал Реалу в 2018 году
10:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Звездный египтянин мог оказаться в стане &quot;бланкос&quot;.

Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи заявил, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах в 2018 году получил предложение от Реала.

"Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор в Швейцарии в марте 2018 года. Я разговаривал с Салахом, и он сказал мне, что Реал сделал ему предложение о трансфере"..

"Предложение было действительно хорошим, но Салах обсудил его со мной и мистером Купером, и он решил остаться в Ливерпуле, потому что ему там было комфортно", — сказал Рамзи OnTime Sports.

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Ранее сообщалось, что "красные" уже сейчас ищут потенциальное усиление с состава в лице защитника Реал Сосьедада Диего Льоренте.

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ФК Реал, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах.
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