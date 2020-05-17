Салах отказал Реалу в 2018 году

Новости спорта:Звездный египтянин мог оказаться в стане "бланкос".

Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи заявил, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах в 2018 году получил предложение от Реала.

"Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор в Швейцарии в марте 2018 года. Я разговаривал с Салахом, и он сказал мне, что Реал сделал ему предложение о трансфере"..

"Предложение было действительно хорошим, но Салах обсудил его со мной и мистером Купером, и он решил остаться в Ливерпуле, потому что ему там было комфортно", — сказал Рамзи OnTime Sports.

Ранее сообщалось, что "красные" уже сейчас ищут потенциальное усиление с состава в лице защитника Реал Сосьедада Диего Льоренте.