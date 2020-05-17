Футболисты Герты не будут наказаны за поцелуй на поле

Накануне берлинская Герта провела первый поединок в рамках Бундеслиги, в выездном матче против Хоффенхайма столичный клуб одержал разгромную победу.
Первый мяч был забит после того, как защитник Хоффенхайма срезал его в собственные ворота. Празднуя этот гол, защитник Дедрик Боята поцеловал хавбека Марко Груича в щеку.
Напомним, что при возобновлении сезона игрокам было рекомендовано придерживаться правил социального дистанцирования и, празднуя голы, избежать скопления народа и не обниматься.
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Тем не менее, Немецкий футбольный союз заявил, что игроки не будут наказаны за нарушение этих рекомендаций.
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